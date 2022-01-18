У російському СІЗО, де утримують десятки українців, спалах Covid – адвокат

У СІЗО-1 міста Ростова-на-Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри.

Джерело: омбудсмен Людмила Денисова з посиланням на адвоката українців

Деталі: Денисова звернулася до своєї російської колеги надати відповідне медико-санітарне забезпечення, а також фахову лікарську допомогу українським політв’язням.

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Вона зазначає, що від початку пандемії COVID-19 вимагає від країни-окупанта забезпечити засобами індивідуального захисту українців у місцях позбавлення волі.

Ці звернення залишаються без реакції. Окрім того, постійно з’являється інформація про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українців на стан здоров’я.