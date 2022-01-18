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В российском СИЗО, где содержатся десятки украинцев, вспышка Covid – адвокат

Вторник, 18 января 2022, 16:25
фото иллюстративное

В СИЗО-1 города Ростова-на-Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на адвоката украинцев

Детали: Денисова обратилась к своей российской коллеге предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение, а также профессиональную врачебную помощь украинским политзаключенным.

Она отмечает, что с начала пандемии COVID-19 требует от страны-оккупанта обеспечить средствами индивидуальной защиты украинцев в местах лишения свободы.

Эти обращения остаются без реакции. Кроме того, постоянно появляется информация о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинцев на состояние здоровья.

Украинская правда
Темы: Росcияполитзаключенныекоронавирус


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