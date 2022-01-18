В российском СИЗО, где содержатся десятки украинцев, вспышка Covid – адвокат

В СИЗО-1 города Ростова-на-Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на адвоката украинцев

Детали: Денисова обратилась к своей российской коллеге предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение, а также профессиональную врачебную помощь украинским политзаключенным.

Она отмечает, что с начала пандемии COVID-19 требует от страны-оккупанта обеспечить средствами индивидуальной защиты украинцев в местах лишения свободы.

Эти обращения остаются без реакции. Кроме того, постоянно появляется информация о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинцев на состояние здоровья.