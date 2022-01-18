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Блінкен і Лавров поговорили про підсумки перемовин між РФ і Заходом

Вівторок, 18 січня 2022, 16:34

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у телефонній розмові обговорили підсумки перемовин, що відбулись між Росією і Заходом минулого тижня у різних форматах.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Держдепу.

За словами речника Неда Прайса, у розмові обговорили зустріч делегацій РФ і США в рамках діалогу для стратегічної стабільності 10 січня, зустріч НАТО-Росія у Брюсселі 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня. 

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"Держсекретар наголосив на важливості продовжувати дипломатичний шлях для деескалації напруги у зв’язку з дуже тривожним розгортанням Росією сил довкола та на території України. Держсекретар повторив, що США непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та наголосив, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати союзників у НАТО та європейських партнерів, включно з Україною", - йдеться у заяві. 

Комюніке російської сторони ще не оприлюднене.

Як стало відомо, держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибути з візитом до Києва. Порядок денний візиту ще не оголошений, однак, за словами джерела, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Теми: ЛавровСША
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