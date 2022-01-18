Блинкен и Лавров обсудили итоги переговоров между РФ и Западом на прошлой неделе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили итоги переговоров между Россией и Западом, состоявшихся на прошлой неделе в разных форматах.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике Госдепа.

По словам спикера Неда Прайса, в разговоре обсудили встречу делегаций РФ и США в рамках диалога для стратегической стабильности 10 января, встречу НАТО-Россия в Брюсселе 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Госсекретарь подчеркнул важность продолжать дипломатический путь для деэскалации напряжения в связи с очень тревожным развертыванием Россией сил вокруг и на территории Украины. Госсекретарь повторил, что США непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркнул, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать союзников в НАТО и европейских партнеров, в том числе Украину", - говорится в заявлении.

Как стало известно, госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января приедет с визитом в Киев. Повестка дня визита еще не объявлена, однако, по словам источника, на переговорах с украинскими чиновниками речь пойдет о российской угрозе.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе