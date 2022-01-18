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Філарет хоче відновити УПЦ КП через ОАСК

Вівторок, 18 січня 2022, 16:59
Філарет хоче відновити УПЦ КП через ОАСК
Філарет. фото УП

Філарет просить суд змусити Державну службу з етнополітики та свободи совісті зареєструвати постанову невизнаного Собору так званої УПЦ Київського патріархату про відновлення цієї релігійної організації.

Джерело: пресцентр ОАСК

Дослівно: "Суд просять зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті здійснити реєстрацію постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату, як такої, що скасовує припинення релігійного об’єднання УПЦ КП та релігійного центру релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної церкви Київського Патріархату".

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Деталі: Вказано, що відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суд міста Києва. Позивачем зазначений – "предстоятель церкви, патріарх Київський і всієї Русі – України" Філарет.

Окрім цього, у позовних вимогах зазначено – визнати протиправною бездіяльність відповідача – Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі  відповідної постанови.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 15 грудня 2018 року напередодні об'єднавчого собору трьох церков була ліквідована Українська православна церква Київського патріархату. Це було умовою створення єдиної Православної церкви України, яка 6 січня отримала томос про автокефалію.
  • З того часу єдиним предстоятелем ПЦУ став близький до Філарета митрополит Епіфаній. Однак пізніше стало зрозуміло, що патріарх Філарет, публічно віддаючи владу, сподівався зберегти її у своїх руках.
  • Коли він зрозумів, що йому доведеться бути лише одним з архієреїв новоствореної церкви, святійший спробував переграти ситуацію. Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору від 15 грудня і вирішив відновити УПЦ КП.

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Українська правда
Теми: релігія
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