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Филарет хочет восстановить УПЦ КП через ОАСК

Вторник, 18 января 2022, 17:59
Филарет. фото УП

Филарет просит суд заставить Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление непризнанного Собора так называемого УПЦ Киевского патриархата о возобновлении этой религиозной организации.

Источник: пресс-центр ОАСК

Дословно: "Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинского Патриархата".

Детали: Указано, что соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Истцом указан – "предстоятель церкви, патриарх Киевский и всея Руси – Украины" Филарет.

Кроме этого, в исковых требованиях указано – признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести по регистрациям в госреестре соответствующего постановления.

В настоящее время ОАСК решает вопрос открытия производства по данному административному иску.

Предыстория:

  • 15 декабря 2018 накануне объединительного собора трех церквей была ликвидирована Украинская православная церковь Киевского патриархата. Это было условием создания единой Православной церкви Украины, 6 января получившей томос об автокефалии.
  • С этого времени единственным предстоятелем ПЦУ стал близкий к Филарету митрополит Епифаний. Однако позже стало ясно, что патриарх Филарет, публично отдавая власть, надеялся сохранить его в своих руках.
  • Когда он понял, что ему придется быть лишь одним из архиереев новой церкви, святейший попытался переиграть ситуацию. Почётный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора от 15 декабря и решил возобновить УПЦ КП.

 Знать больше:  Митрополит Епифаний: За спиной Филарета играют некоторые пророссийские силы

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Украинская правда
Темы: религия


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