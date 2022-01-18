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У Польщі закликали "Укрзалізницю" припинити блокування вантажних перевезень

Вівторок, 18 січня 2022, 17:14

Польська залізниця PKP очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом.

Про це повідомили члени правління PKP SA, PKP Cargo та PKP Linie Hutnicza Szerokotorowa, передає "Європейська правда" з посиланням на польський портал Inwestycje.pl.

Видання повідомляє, що 20 січня мають набути чинності додаткові обмеження, які полягають у забороні ввезення вантажів у вагонах "Укрзалізниці" до Польщі, що, за оцінками  PKP SA, ще більше погіршить становище PKP Cargo та PKP LHS.

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"У зв’язку з вичерпанням можливості проведення переговорів групою PKP під егідою PKP SA, я хотів би повторити, цього разу публічно, наші очікування щодо "Укрзалізниці". Ми очікуємо відмови від введених і запланованих транспортних заборон і відновлення безперебійного руху між нашими країнами", – сказав член правління PKP SA Анджей Ольшевський.

"Українська залізниця – наш ключовий торговий партнер. За 20 років роботи PKP LHS інвестувала понад 1 мільярд злотих у модернізацію рухомого складу та розширення інфраструктури. Саме завдяки розвитку транспорту до Славкова зростають і масштаби перевезень, і доходи УЗ. Сподіваємося, що наші українські партнери розблокують транзит, адже вони є його основним бенефіціаром", – додав президент PKP LHS Збігнєв Траціхлеб.

PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну з та до: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Китаю, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, РФ, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Молдови та Естонії. Водночас у переліку транспортних обмежень УЗ було оголошено про повне обмеження на експорт з України до Польщі вагонів, що належать УЗ, з 1 січня цього року. (перенесено на 20 січня 2022 р.)

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Зазначається, що спочатку УЗ також ввела обмеження на транзит до Словаччини, Чехії та Австрії, але через кілька днів ці обмеження зняли. Це означає, що обмеження поширюється лише на Польщу.

Спочатку в якості причин запровадження транспортних обмежень, спрямованих проти Польщі, називали періодично обмежену пропускну здатність української залізничної мережі та накопичення вантажів, які чекають на передачу з УЗ до PKP. У ході консультацій між президентом правління PKP SA та УЗ виявилося, що таких перешкод насправді не існує, а польську сторону повідомили, що скасування введених обмежень виходить за межі компетенції "Укрзалізниці".

Нагадаємо, між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

Теми: ПольщаУкрзалізниця
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