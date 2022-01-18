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В Польше призвали "Укрзализныцю" прекратить блокировку грузовых перевозок

Вторник, 18 января 2022, 17:14

Польская железная дорога PKP ожидает немедленной отмены "Укрзализныцей" транспортных ограничений на транзит в Польшу железнодорожным транспортом.

Об этом сообщили члены правления PKP SA, PKP Cargo и PKP Linie Hutnicza Szerokotorowa, передает "Европейская правда" со ссылкой на польский портал Inwestycje.pl.

Издание сообщает, что 20 января вступят в силу дополнительные ограничения, заключающиеся в запрете ввоза грузов в вагонах "Укрзализныци" в Польшу, что, по оценкам PKP SA, еще больше ухудшит положение PKP Cargo и PKP LHS.

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"В связи с исчерпыванием возможности проведения переговоров группой PKP под эгидой PKP SA, я хотел бы повторить, на этот раз публично, наши ожидания по "Укрзализныце". Мы ожидаем отказа от введенных и запланированных транспортных запретов и возобновления бесперебойного движения между нашими странами", – сказал член правления PKP SA Анджей Ольшевский.

Исполняющий обязанности президента PKP Cargo Владислав Щепковский сообщил, что большинство транспорта, в т.ч. из Китая в Польшу проходит через Беларусь, особенно через пограничный переход Брест – Тересполь. Он назвал действия УЗ "вредными и неоправданными" и выразил надежду на их немедленную и безоговорочную отмену.

"В связи с введением "Укрзализныцей" транспортных ограничений, в том числе запрета на перевозку нагруженных и пустых вагонов транзитом через Украину в Польшу, а также в связи с объявлением о полном ограничении с 20 января экспорта принадлежащих УЗ вагонов наша компания, как и "Укрзализныця", понесем специфические финансовые и имиджевые потери", — сказал Щепковский.

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"Украинская железная дорога – наш ключевой торговый партнер. За 20 лет работы PKP LHS инвестировала более 1 миллиарда злотых в модернизацию подвижного состава и расширение инфраструктуры. Именно благодаря развитию транспорта в Славков растут и масштабы перевозок, и доходы УЗ. Надеемся, что наши украинские партнеры разблокируют транзит, ведь они являются его основным бенефициаром", – добавил президент PKP LHS Збигнев Трацихлеб.

PKP напоминает, что с 30 ноября 2021 года УЗ ввела запрет на принятие к перевозке всех грузов, отправляемых в Польшу транзитом через Украину и в: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, РФ, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдову и Эстонию. В то же время в перечне транспортных ограничений УЗ было объявлено о полном ограничении на экспорт из Украины в Польшу принадлежащих УЗ вагонов с 1 января этого года. (перенесено на 20 января 2022 г.)

Сначала УЗ также ввела ограничения на транзит в Словакию, Чехию и Австрию, но через несколько дней эти ограничения сняли. Это означает, что ограничение распространяется только на Польшу.

Сначала в качестве причин введения транспортных ограничений, направленных против Польши, называли периодически ограниченную пропускную способность украинской железнодорожной сети и накопление грузов, ожидающих передачи с УЗ в PKP. В ходе консультаций между президентом правления PKP SA и УЗ оказалось, что таких препятствий на самом деле не существует, а польская сторона сообщила, что отмена введенных ограничений выходит за пределы компетенции "Укрзалізниці".

Напомним, между Украиной и Польшей идет другой транспортный конфликт, который касается ограничений транспортировки товаров украинскими перевозчиками в ЕС.

В частности Украина решила подать запрос на консультации с Европейским Союзом в связи с введенными Польшей ограничениями.

Темы: ПольшаУкрзализныця
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