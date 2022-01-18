Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба сподівається на спрощення візового режиму з Канадою для українців

Вівторок, 18 січня 2022, 18:58

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з канадською колегою Мелані Жолі підняв питання спрощення візового режиму з Канадою для українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції 18 січня.

"Я вважаю, що рівень довіри, який склався між нашими країнами, ті міграційні механізми які функціонують в Україні і заслужили на довіру в ЄС достатні для того, щоб ми рухалися шляхом поступової лібералізації режиму поїздок для українців до Канади. Це дуже важливо для простих українців, - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що у сучасному світі візові бар’єри значною мірою стали застарілим інструментом. "Ми маємо дати людям можливість подорожувати між двома дружніми країнами які довіряють одна одній і підтримують одна одну", - зазначив він. 

Нагадаємо, у січні в МЗС повідомляли, що Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі перебуває в Україні з першим візитом. Далі вона вирушить до Брюсселя, щоб побачитися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, а після того до Парижа. 

Теми: Кулеба ДмитроКанадавізи
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Бомбардувальники, кораблі і війська: США думають, чим допомогти Україні

відеоЛукашенко обіцяє стягнути на кордон із Україною "цілий контингент"

НАТО спрямовує додаткові кораблі й винищувачі на східний фланг через російську загрозу

Британія почала евакуювати частину співробітників посольства у Києві

Українці отримали можливість купити ліки за "ковідну тисячу"

"Не бачимо причин": ЄС не планує евакуювати родини дипломатів з України

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: діалог з Німеччиною щодо постачання зброї продовжиться
Бажання України вступити в НАТО є наслідком дій самої Росії - Кулеба
У МЗС розповіли про трирівневі заходи по стримуванню агресії РФ
Останні новини
13:09
Monobank почав тестувати торгівлю акціями західних компаній
12:38
Бомбардувальники, кораблі і війська: США думають, чим допомогти Україні
12:37
СБУ затримала бойовика з ОРЛО, який приїхав по пенсію  
12:35
У Німеччині 125 представників католицької церкви зробили колективний камінг-аут
12:29
фотоПоліцейські "фантоми" випустять на дороги цього тижня
12:20
Рада заслухає голів Міноборони й МОЗ, а ідею Порошенка не підтримали
12:02
В Ізраїлі заявили, що четверта доза COVID-вакцини полегшить перебіг хвороби у літніх людей
11:59
В ОП не вважають "тривожним сигналом" евакуацію дипломатів США з Києва
11:51
Курс валют на 24 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:42
відеоЛукашенко обіцяє стягнути на кордон із Україною "цілий контингент"
Усі новини...