Кулеба надеется на упрощение визового режима с Канадой для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с канадской коллегой Мелани Жоли поднял вопрос об упрощении визового режима с Канадой для украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции 18 января.

"Я считаю, что сложившийся между нашими странами уровень доверия и те миграционные механизмы, которые функционируют в Украине и заслужили доверие в ЕС, достаточны для того, чтобы мы двигались путем постепенной либерализации режима поездок для украинцев в Канаду. Это очень важно для простых украинцев", – отметил Дмитрий Кулеба.

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Он добавил, что в современном мире визовые барьеры в значительной степени стали устаревшим инструментом. "Мы должны дать людям возможность путешествовать между двумя дружественными странами, которые доверяют друг другу и поддерживают друг друга", - отметил он.

Напомним, в январе в МИД сообщали, что Украина и Канада договорились о создании рабочей группы по мобильности, которая, в частности, будет работать над вопросом упрощения режима поездок граждан двух стран

Глава МИД Канады Мелани Жоли находится в Украине с первым визитом. Далее она отправится в Брюссель, чтобы увидеться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, а затем в Париж.