Глава МЗС Канади: Росія повинна почати деескалацію, це єдиний вихід

Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що єдиний життєздатний вихід з нинішнього загострення між Росією і Заходом - щоб Росія припинила ескалацію та погодилася на діалог.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Мелані Жолі зазначила, що Канада глибоко стурбована нарощуванням Росією сил на кордонах з Україною та її дестабілізаційними діями, і її візит є виявом солідарності Канади з Україною.

"Є лише один можливий шлях - Росія повинна почати деескалацію і вступити у змістовний діалог. Це питання я піднімала і тут, і на інших зустрічах з колегами.

Ми об’єднані у підтримці України. Будь-яке вторгнення до України буде мати серйозні наслідки, у тому числі дуже серйозні скоординовані санкції союзників", - підкреслила Мелані Жолі.

Вона додала, що Канада працює над заходами стримування, і такими є у тому числі ті, що підвищують обороноздатність України, як місія канадських сил UNIFIER.

Нагадаємо, глава МЗС Канади Мелані Жолі перебуває в Україні з першим візитом. Далі вона вирушить до Брюсселя, щоб побачитися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, а після того до Парижа.

Раніше Мелані Жолі не стала виключати можливої відправки зброї Україні на тлі напруженості біля кордону з РФ.