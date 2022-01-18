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Глава МИД Канады: Россия должна начать деэскалацию, это единственный выход

Вторник, 18 января 2022, 18:46
Глава МИД Канады: Россия должна начать деэскалацию, это единственный выход
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Киеве 17 января 2022 года. Фото: Getty images

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что единственный жизнеспособный выход из нынешнего обострения между Россией и Западом – чтобы Россия прекратила эскалацию и согласилась на диалог.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Мелани Жоли отметила, что Канада глубоко обеспокоена наращиванием Россией сил на границах с Украиной и дестабилизационными действиями РФ, и её визит является проявлением солидарности Канады с Украиной.

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"Есть только один возможный путь – Россия должна начать деэскалацию и вступить в содержательный диалог. Этот вопрос я поднимала и здесь, и на других встречах с коллегами.

Мы объединены в поддержке Украины. Любое вторжение в Украину будет иметь серьезные последствия, в том числе - очень серьезные скоординированные санкции союзников", - подчеркнула Мелани Жоли.

Она добавила, что Канада работает над мерами сдерживания, и такими являются в том числе повышающие обороноспособность Украины, как миссия канадских сил UNIFIER.

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Напомним, глава МИД Канады Мелани Жоли находится в Украине с первым визитом. Далее она отправится в Брюссель, чтобы увидеться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем, а затем в Париж.

Ранее Мелани Жоли не стала исключать вероятной отправки оружия Украине на фоне напряженности у границы с РФ.

Темы: КанадаМИДвойнаРосcия
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