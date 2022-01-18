CША не відмовлялись від ідеї відключити РФ від SWIFT у разі вторгнення в Україну

США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі у відповідь на запитання ЗМІ.

Її попросили прокоментувати інформацію у європейських ЗМІ про те, що США та ЄС нібито більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

"Жодні варіанти не відкидалися. Ми продовжуємо тісні консультації з європейськими партнерами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона вдасться до нового вторгнення в Україну", - відповіла Джен Псакі.

Напередодні німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора від SWIFT.

Тим часом майбутній лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц застеріг від потенційного відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, вважаючи, що це завдасть надто сильного удару не лише РФ.