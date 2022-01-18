США не отказывались от идеи отключать РФ от SWIFT в случае вторжения в Украину

США не отказывались от идеи отключить Российскую Федерацию от международной платежной системы SWIFT, если Кремль пойдет на новое вторжение в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос СМИ.

Её попросили прокомментировать информацию европейских СМИ о том, что США и ЕС якобы больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

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"Ни от каких вариантов не отказывались. Мы продолжаем тесные консультации с европейскими партнерами по поводу серьезных последствий для России, если она начнет новое вторжение в Украину", - ответила Джен Псаки.

Накануне немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники написало, что США и ЕС не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

Напомним, ранее Европарламент призвал в случае новых военных действий РФ против Украины отключить агрессора от SWIFT.

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Между тем будущий лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предостерег от потенциального отключения России от SWIFT в случае новой агрессии против Украины, считая, что это нанесет слишком сильный удар не только по РФ.