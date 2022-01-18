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Блінкен після візиту до Києва й Берліна зустрінеться з Лавровим у Женеві

Вівторок, 18 січня 2022, 20:07
Блінкен після візиту до Києва й Берліна зустрінеться з Лавровим у Женеві
Блінкен і Лавров на зустрічі в Рейк'явіку в Ісландії в 2021 році. Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен після позапланового візиту до Києва та до Берліна зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про це підтвердила речниця Білого дому Джен Псакі. 

Спершу інформація про ймовірну зустріч Лаврова і Блінкена з’явилась у західних ЗМІ з посиланням на джерела.

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"Сьогодні вранці держсекретар Блінкен мав розмову з главою МЗС РФ Лавровим, вони погодилися зустрітися у Женеві. На цій зустрічі держсекретар закличе Росію негайно зробити кроки для деескалації напруги. Він також вилітає до Києва для консультацій з президентом України Володимиром Зеленським, та до Німеччини", - зазначила Джен Псакі. 

Вона наголосила, що президент РФ Владімір Путін сам створив вкрай напружену ситуацію, стягнувши значні сили до кордонів з Україною та завівши російські сили до Білорусі для спільних навчань, і що потенційно атака можлива у будь-який момент

"Держсекретар Блінкен збирається чітко заявити, що є дипломатичний шлях, і президент Путін має зробити вибір, чи хочуть вони отримати серйозні економічні наслідки, чи ні", - сказала Джен Псакі. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 19 січня стало відомо про позаплановий візит Ентоні Блінкена до Києва, а 20 січня держсекретар вирушить до Берліна. 

У телефонній розмові з Лавровим 18 січня Блінкен повторив позицію США, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати союзників у НАТО та європейських партнерів, включно з Україною.

На засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Теми: СШАРосіяЛавроввійна
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