Росія ладна почати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім

У Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Джерело: брифінг речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова Псакі: "Президент Путін створив цю кризу, зібравши 100 тисяч російських солдат уздовж українських кордонів. Включно з російськими військовими корпусами, які прибули до Білорусі для спільних навчань.

Тож, наша позиція – це надзвичайно небезпечна ситуація. Ми досягли такого рівня напруги, що Росія ладна будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення до України.

Державний секретар Блінкен ще раз наголосить, що США готові до дипломатичного розв’язання ситуації, а інакше Росії доведеться вирішувати, чи хочуть вони зустрітися з серйозними економічними наслідками (з боку США – ред.)".

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