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Росія ладна почати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім

Вівторок, 18 січня 2022, 19:16
Росія ладна почати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім
Речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу 18 січня. Фото: Getty Images

У Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Джерело: брифінг речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова Псакі: "Президент Путін створив цю кризу, зібравши 100 тисяч російських солдат уздовж українських кордонів. Включно з російськими військовими корпусами, які прибули до Білорусі для спільних навчань.

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Тож, наша позиція – це надзвичайно небезпечна ситуація. Ми досягли такого рівня напруги, що Росія ладна будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення до України.

Державний секретар Блінкен ще раз наголосить, що США готові до дипломатичного розв’язання ситуації, а інакше Росії доведеться вирішувати, чи хочуть вони зустрітися з серйозними економічними наслідками (з боку США – ред.)".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 18 січня Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сєрґєю Лаврову для обговрення безпекової ситуації з російськими вйськами вздовж українських кордонів. Блінкен повторив, що США пропонують розв’язати ситуацію через дипломатичні перемовини. Крім того, Блінкен наголосив, що будь-які рішення про європейську безпеку не можливо ухвалювати без участі представників України та країн Європи.
  • 19 січня Блінкен відвідає Київ для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорюватимуть ситуацію з російськими військами на українських кордонах. Також держсекретар планує зустрітися з американськими дипломатами та їхніми родинами в Києві, щоби обговорити плани евакуації американських громадян в разі нападу Росії. Перед цим Київ таємно відвідував голова ЦРУ, який зустрічався з Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні заявив, що НАТО готові продовжувати спілкуватися з Росією щодо безпекових питань, зокрема обопільного зменшення балістичних ракет та військових навчань.
  • Увечері 17 січня Велика Британія повідомила, що надасть Україні протитанкові гранатомети новітньої розробки. Вранці 18 січня британські військові літаки доставили перші партії озброєння до Києва. Росія відреагувала, що це є "надзвичайно небезпечними кроками, які не сприяють зниженню напруги в регіоні".
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".

Денис Карловський, УП
Теми: СШАРосіявійнаУкраїна
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