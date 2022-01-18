Росія ладна почати вторгнення в Україну будь-якої миті – Білий дім
У Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.
Джерело: брифінг речниці Білого дому Джен Псакі
Пряма мова Псакі: "Президент Путін створив цю кризу, зібравши 100 тисяч російських солдат уздовж українських кордонів. Включно з російськими військовими корпусами, які прибули до Білорусі для спільних навчань.
Тож, наша позиція – це надзвичайно небезпечна ситуація. Ми досягли такого рівня напруги, що Росія ладна будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення до України.
Державний секретар Блінкен ще раз наголосить, що США готові до дипломатичного розв’язання ситуації, а інакше Росії доведеться вирішувати, чи хочуть вони зустрітися з серйозними економічними наслідками (з боку США – ред.)".
Передісторія:
- Вранці 18 січня Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сєрґєю Лаврову для обговрення безпекової ситуації з російськими вйськами вздовж українських кордонів. Блінкен повторив, що США пропонують розв’язати ситуацію через дипломатичні перемовини. Крім того, Блінкен наголосив, що будь-які рішення про європейську безпеку не можливо ухвалювати без участі представників України та країн Європи.
- 19 січня Блінкен відвідає Київ для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорюватимуть ситуацію з російськими військами на українських кордонах. Також держсекретар планує зустрітися з американськими дипломатами та їхніми родинами в Києві, щоби обговорити плани евакуації американських громадян в разі нападу Росії. Перед цим Київ таємно відвідував голова ЦРУ, який зустрічався з Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні заявив, що НАТО готові продовжувати спілкуватися з Росією щодо безпекових питань, зокрема обопільного зменшення балістичних ракет та військових навчань.
- Увечері 17 січня Велика Британія повідомила, що надасть Україні протитанкові гранатомети новітньої розробки. Вранці 18 січня британські військові літаки доставили перші партії озброєння до Києва. Росія відреагувала, що це є "надзвичайно небезпечними кроками, які не сприяють зниженню напруги в регіоні".
- Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".