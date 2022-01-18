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Глава МЗС Канади прокоментувала можливість надання зброї Україні

Вівторок, 18 січня 2022, 20:41
Глава МЗС Канади прокоментувала можливість надання зброї Україні
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жюлі в Києві 17 січня. Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі зазначила, що в Оттаві взяли до відома прохання України про надання зброї і це питання зараз обговорюється.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

"Ми чули чіткі запити з боку української влади, і багато посадовців тут нагадували про це прохання. Ми знаємо, що наша роль у цьому контексті важлива, тож розглядаємо варіанти і будемо оперативно приймати рішення", - зазначила Мелані Жолі.

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В інтерв’ю канадському телеканалу CTV минулого тижня глава МЗС на пряме запитання з цього приводу відповіла, що Оттава збирається підтримати Україну у протистоянні з Росією, обережно уникаючи відповіді "так" чи "ні" у контексті потенційної військової допомоги.

На сьогодні Канада утримує групу з приблизно 200 військовослужбовців канадських збройних сил (CAF) в Україні в рамках операції UNIFIER. Канадські військові, зокрема, навчають українських нацгвардійців та військових і повинні залишатися в Україні до березня 2022 року.

Теми: КанадазброяЗбройні силиРосіявійна
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