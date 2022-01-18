Глава МИД Канады прокомментировала возможность предоставления оружия Украине

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что в Оттаве приняли к сведению просьбы Украины о предоставлении оружия и этот вопрос сейчас обсуждается.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Мы слышали четкие запросы со стороны украинской власти, и многие должностные лица здесь напоминали об этой просьбе. Мы знаем, что наша роль в этом контексте важна, поэтому рассматриваем варианты и будем оперативно принимать решение", - отметила Мелани Жоли.

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В интервью канадскому телеканалу CTV на прошлой неделе глава МИД на прямой вопрос по этому поводу ответила, что Оттава собирается поддержать Украину в противостоянии с Россией, осторожно избегая ответа "да" или "нет" в контексте потенциальной военной помощи.

На сегодняшний день Канада содержит группу из примерно 200 военнослужащих канадских вооруженных сил (CAF) в Украине в рамках операции UNIFIER. Канадские военные, в частности, обучают украинских нацгвардейцев и военных и должны оставаться в Украине до марта 2022 года.