Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Канады прокомментировала возможность предоставления оружия Украине

Вторник, 18 января 2022, 21:41
Министр иностранных дел Канады Мелани Жюли в Киеве 17 января. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что в Оттаве приняли к сведению просьбы Украины о предоставлении оружия и этот вопрос сейчас обсуждается.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Мы слышали четкие запросы со стороны украинской власти, и многие должностные лица здесь напоминали об этой просьбе. Мы знаем, что наша роль в этом контексте важна, поэтому рассматриваем варианты и будем оперативно принимать решение", - отметила Мелани Жоли.

В интервью канадскому телеканалу CTV на прошлой неделе глава МИД на прямой вопрос по этому поводу ответила, что Оттава собирается поддержать Украину в противостоянии с Россией, осторожно избегая ответа "да" или "нет" в контексте потенциальной военной помощи.

На сегодняшний день Канада содержит группу из примерно 200 военнослужащих канадских вооруженных сил (CAF) в Украине в рамках операции UNIFIER. Канадские военные, в частности, обучают украинских нацгвардейцев и военных и должны оставаться в Украине до марта 2022 года.

Темы: КанадаоружиеВооруженные силыРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро

Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин

Новости 21 января: Зеленский об угрозе РФ, новая волна коронавируса

Россия пригрозила "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют ее требования

Страны Балтии отправят Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin

УГО заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

Все новости...
Канада
Глава МИД Канады: Россия должна начать деэскалацию, это единственный выход
Кулеба надеется на упрощение визового режима с Канадой для украинцев
Новости понедельника и ночи: возвращение Порошенко, канадский спецназ в Украине
Последние новости
05:35
Более 3,6 миллиона человек в мире заразились Covid, больше всего в США и Франции
04:34
В Украину прибыла партия летального оружия от США
03:32
WSJ: Германия отказывается выдать Эстонии разрешение передать оружие Украине
02:35
Ирландия отменила большинство Covid-ограничений после всплеска "Омикрон"
01:40
Карнавал в Рио-де-Жанейро отложили до апреля
00:35
Арабская коалиция ударила по тюрьме в Йемене, 60 погибших
23:36
Зеленский ввел новые санкции СНБО, в частности, против австрийского архитектурного бюро
23:02
Минобороны подготовило новый приказ о военном учете женщин
22:33
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии российские войска на границе
21:43
Байден обсудит 22-23 января с советниками письменные ответы на требования России
Все новости...