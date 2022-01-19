У Британії – найвищий показник смертності від Covid із лютого минулого року

У Великобританії зафіксовано 438 нових смертей від коронавірусу – це найвищий добовий показник з 24 лютого минулого року.

Джерело: Sky News із посиланням на офіційні дані

Деталі: За даними вівторка, у Великобританії було зафіксовано ще 94 432 випадки коронавірусу.

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Ці цифри нижчі від показника 120 821 який був зафіксований раніше, але кількість смертей, яка становила 379 станом на 11 січня, значно вища і становить 438 – це максимум з 24 лютого минулого року.

У Британії 16 218 людей через коронавірус перебувають у лікарнях, з них 614 – на штучній вентиляції легенів.

Тим часом 73 267 людей отримали третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, що становить 63,6% населення.

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За останніми даними, ще 26 502 людини отримали другу дозу, тоді як 15 748 отримали перше щеплення.

Нагадаємо: Офіс прем'єр-міністра Великої Британії розробляє плани щодо скасування всіх коронавірусних обмежень в Англії вже в березні.