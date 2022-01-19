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У Британії – найвищий показник смертності від Covid із лютого минулого року

Середа, 19 січня 2022, 04:53
фото: Getty Images

У Великобританії зафіксовано 438 нових смертей від коронавірусу – це найвищий добовий показник з 24 лютого минулого року.

Джерело: Sky News із посиланням на офіційні дані

Деталі: За даними вівторка, у Великобританії було зафіксовано ще 94 432 випадки коронавірусу.

Ці цифри нижчі від показника 120 821 який був зафіксований раніше, але кількість смертей, яка становила 379 станом на 11 січня, значно вища і становить 438 – це максимум з 24 лютого минулого року.

У Британії 16 218 людей через коронавірус перебувають у лікарнях, з них 614 – на штучній вентиляції легенів.

Тим часом 73 267 людей отримали третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу, що становить 63,6% населення.

За останніми даними, ще 26 502 людини отримали другу дозу, тоді як 15 748 отримали перше щеплення.

Нагадаємо: Офіс прем'єр-міністра Великої Британії розробляє плани щодо скасування всіх коронавірусних обмежень в Англії вже в березні.

Теми: Британіякоронавірус
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