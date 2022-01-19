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В Британии – самый высокий показатель смертности от Covid с февраля прошлого года

Среда, 19 января 2022, 04:53

В Великобритании зафиксировано 438 новых смертей от коронавируса – это самый высокий суточный показатель с 24 февраля прошлого года.

Источник: Sky News со ссылкой на официальные данные

Детали: По данным вторника, в Великобритании было зафиксировано еще 94 432 случая коронавируса.

Эти цифры ниже показателя 120 821, который был зафиксирован ранее, но количество смертей, составлявшее 379 по состоянию на 11 января, значительно выше и составляет 438 – это максимум с 24 февраля прошлого года.

В Британии 16 218 человек из-за коронавируса находятся в больницах, из них 614 – на искусственной вентиляции легких.

Между тем, 73 267 человек получили третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса, это 63,6% всего населения.

По последним данным, еще 26 502 человека получили вторую дозу, тогда как 15 748 получили первую прививку.

Напомним: Офис премьер-министра Великобритании разрабатывает планы по отмене всех коронавирусных ограничений в Англии уже в марте.

Темы: Британиякоронавирус


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