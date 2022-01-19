Штати занепокоєні можливим розміщенням російської ядерної зброї в Білорусі

Держдепартамент Штатів висловив занепокоєність тим, що режим Лукашенка ініціює референдум для внесення змін до конституції, які дозволять розмістити в Білорусі на постійній основі як збройні сили РФ, так і ядерну зброю.

Джерело: високопоставлений представник Державного департаменту США, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Запропоновані (референдумом – ред.) зміни до конституції (Білорусі – ред.) включають формулювання, які можна інтерпретувати як створення умов для розміщення російських гарнізонних військ на білоруській території".

Деталі: Він підкреслив, що це означало б суттєві зміни для РБ, "і подібний крок став би викликом європейській безпеці, який, можливо, вимагатиме відповіді".

Крім того, зауважив представник Держдепартаменту США, "проєкти конституційних змін можуть свідчити про плани Білорусі дозволити розміщення на її території як звичайних, так і ядерних сил Росії".

Чиновник нагадав, що Лукашенко відкрито заговорив про можливий дозвіл для російської ядерної зброї ще в листопаді. І хоча він часом висловлює "неймовірно перебільшені й необґрунтовані думки", однак будь-які заяви про ядерну зброю не можуть залишатися поза увагою.

Представник адміністрації США зазначив, що це підтверджує безповоротне послаблення позицій режиму Лукашенка в країні, а також що він розраховує на всі види підтримки з боку РФ. Росія ж використовує вразливість білоруського диктатора, який після 27 років зусиль зі збереження суверенітету й незалежності країни зараз, схоже, готовий торгуватися всім, аби залишитися при владі, зауважив представник Держдепу.

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України".