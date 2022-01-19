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Штаты обеспокоены возможным размещением российского ядерного оружия в Беларуси

Среда, 19 января 2022, 06:30
Александр Лукашенко. фото БелТА

Госдепартамент Штатов выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко инициирует референдум по внесению изменений в конституцию, которые позволят разместить в Беларуси на постоянном основании как вооруженные силы РФ, так и ядерное оружие.

Источник: высокопоставленный представитель Государственного департамента США, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Предложенные (референдумом – ред.) изменения в конституцию (Беларуси – ред.) включают формулировки, которые можно интерпретировать как создание условий для размещения российских гарнизонных войск на белорусской территории".

Детали: Он подчеркнул, что это означало бы существенные изменения для РБ, "и подобный шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который, возможно, потребует ответа".

Кроме того, отметил представитель Госдепартамента США, "проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на ее территории как обычных, так и ядерных вооруженийРоссии".

Чиновник напомнил, что Лукашенко открыто заговорил о возможном разрешении розмещении российского ядерного оружия еще в ноябре. И хотя он иногда выражает "невероятно преувеличенные и необоснованные мнения", однако любые заявления о ядерном оружии не могут оставаться без внимания.

Представитель администрации США отметил, что это подтверждает безвозвратное ослабление позиций режима Лукашенко в стране, а также что он рассчитывает на все виды поддержки со стороны РФ. Россия же использует уязвимость белорусского диктатора, который после 27 лет усилий по сохранению суверенитета и независимости страны сейчас, похоже, готов торговаться всем, чтобы остаться у власти, отметил представитель Госдепа.

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".

Темы: БеларусьРосcияоружиеСША


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