85 тисяч Covid-щеплень зробили в Україні 18 січня
Середа, 19 січня 2022, 08:58
18 січня 85 177 людей було вакциновано проти Covid-19 в Україні.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Першу дозу вакцини отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, зроблено 29 538 475 щеплень.
Одну дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 отримали 15 053 123 людини, дві дози – 14 343 487 людей, додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей.