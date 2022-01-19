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85 тисяч Covid-щеплень зробили в Україні 18 січня

Середа, 19 січня 2022, 08:58

18 січня 85 177 людей було вакциновано проти Covid-19 в Україні.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Першу дозу вакцини отримали 30 201 людина, другу дозу – 36 744 людини, додаткову дозу отримали 614 людей, бустерну дозу – 17 618 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 053 125 людей, зроблено 29 538 475 щеплень.

Одну дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 отримали 15 053 123 людини, дві дози – 14 343 487 людей, додаткову дозу – 10 687 людей, бустерну дозу – 131 178 людей.

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