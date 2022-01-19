85 тысяч Covid-прививок сделали в Украине 18 января

18 января 85 177 человек были вакцинированы против Covid-19 в Украине.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Первую дозу вакцины получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, сделано 29 538 475 прививок.

Одну дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2 получили 15 053 123 человека, две дозы – 14 343 487 человек, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.