Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

85 тысяч Covid-прививок сделали в Украине 18 января

Среда, 19 января 2022, 08:58

18 января 85 177 человек были вакцинированы против Covid-19 в Украине.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Первую дозу вакцины получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, сделано 29 538 475 прививок.

Одну дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2 получили 15 053 123 человека, две дозы – 14 343 487 человек, дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
19:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Все новости...