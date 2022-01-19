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Меркель запропонували високу посаду в ООН

Середа, 19 січня 2022, 09:56

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала пропозиції від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо роботи в організації.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Гутерріш запропонував Меркель очолити консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ, який потенційно має обслуговувати все населення світу.

Прикладами глобальних суспільних благ є озоновий шар, а також залежно від визначення, застосовні на міжнародному рівні правила, такі як правила безпеки польотів та світової торгівлі.

Німецькі ЗМІ зазначають, що Гутерріш надіслав листа з пропозицією про роботу колишній канцлерці. Проте в ООН вважають досить низькою ймовірність того, що Меркель погодиться на пропозицію щодо роботи зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Повідомляється, що Меркель наразі не відповіла на листа.

Меркель залишила посаду канцлера Німеччини минулого року після 16 років перебування на посаді.

Гутерріш обійняв посаду голови ООН вдруге на початку січня. Консультативна рада з глобальних суспільних благ є одним з його флагманських проєктів з реформи Організації Об'єднаних Націй.

За словами Гутерріша, пандемія коронавірусу виявила серйозні прогалини у міжнародному співробітництві. Новий консультативний орган повинен надати імпульс оновленню практики та принципів дій на глобальному рівні.

Теми: НімеччинаООН
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