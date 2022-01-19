Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель предложили высокий пост в ООН

Среда, 19 января 2022, 09:56

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила предложения от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в организации.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ, который потенциально должен обслуживать все население мира.

Примерами глобальных общественных благ являются озоновый слой, а также, в зависимости от определения, применимые на международном уровне правила, такие как правила безопасности полетов и мировой торговли.

Немецкие СМИ отмечают, что Гутерриш отправил письмо с предложением о работе бывшему канцлеру. Однако в ООН считают довольно низкой вероятность того, что Меркель примет предложение о работе из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что Меркель пока не ответила на письмо.

Меркель покинула пост канцлера Германии в прошлом году после 16 лет пребывания в должности.

Гутерриш вступил в должность главы ООН во второй раз в начале января. Консультативный совет по глобальным общественным благам — один из его флагманских проектов по реформе Организации Объединенных Наций.

По словам Гутерриша, пандемия коронавируса выявила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. Предполагаемый консультативный орган должен придать импульс обновлению практики и принципов действий на глобальном уровне.

Темы: ГерманияООН


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Германия
Бербок и Лавров поспорили из-за заблокированного в Германии телеканала RT
Новости 18 января: визит госсекретаря США в Украину, оружие от Великобритании
Канцлер Германии не исключил остановку "Северного потока-2" в случае нападения РФ на Украину
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
19:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Все новости...