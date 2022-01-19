Меркель предложили высокий пост в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила предложения от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в организации.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ, который потенциально должен обслуживать все население мира.

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Примерами глобальных общественных благ являются озоновый слой, а также, в зависимости от определения, применимые на международном уровне правила, такие как правила безопасности полетов и мировой торговли.

Немецкие СМИ отмечают, что Гутерриш отправил письмо с предложением о работе бывшему канцлеру. Однако в ООН считают довольно низкой вероятность того, что Меркель примет предложение о работе из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что Меркель пока не ответила на письмо.

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Меркель покинула пост канцлера Германии в прошлом году после 16 лет пребывания в должности.

Гутерриш вступил в должность главы ООН во второй раз в начале января. Консультативный совет по глобальным общественным благам — один из его флагманских проектов по реформе Организации Объединенных Наций.

По словам Гутерриша, пандемия коронавируса выявила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. Предполагаемый консультативный орган должен придать импульс обновлению практики и принципов действий на глобальном уровне.