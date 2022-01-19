Меркель предложили высокий пост в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила предложения от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в организации.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ, который потенциально должен обслуживать все население мира.

Примерами глобальных общественных благ являются озоновый слой, а также, в зависимости от определения, применимые на международном уровне правила, такие как правила безопасности полетов и мировой торговли.

Немецкие СМИ отмечают, что Гутерриш отправил письмо с предложением о работе бывшему канцлеру. Однако в ООН считают довольно низкой вероятность того, что Меркель примет предложение о работе из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что Меркель пока не ответила на письмо.

Меркель покинула пост канцлера Германии в прошлом году после 16 лет пребывания в должности.

Гутерриш вступил в должность главы ООН во второй раз в начале января. Консультативный совет по глобальным общественным благам — один из его флагманских проектов по реформе Организации Объединенных Наций.

По словам Гутерриша, пандемия коронавируса выявила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. Предполагаемый консультативный орган должен придать импульс обновлению практики и принципов действий на глобальном уровне.