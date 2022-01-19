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Росія завершила виведення сил ОДКБ з Казахстану

Середа, 19 січня 2022, 09:24

Останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Нур-Султана та Алмати на тлі звершення виведення сил ОДКБ з Казахстану.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ, передає "Європейська правда".

На цих літаках повернуться додому останні підрозділи "миротворців" та командування "миротворчим" контингентом на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андреєм Сердюковим.

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Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

Президент РФ Владімір Путін заявляв, що до складу контингенту ОДКБ "увійшли найбільш підготовлені підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, всі вони мають реальний бойовий досвід".

Пізніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації Договору про колективну безпеку у країні та анонсував початок виведення сил 13 січня.

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Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Дивіться також - Русофобія у Казахстані, програш в НАТО. Чого чекати від Росії після цього тижня?

Теми: РосіяКазахстан
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