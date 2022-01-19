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Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана

Среда, 19 января 2022, 10:24

Последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы в рамках вывода сил ОДКБ из Казахстана.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ, передает "Европейская правда".

На этих самолетах вернутся домой последние подразделения "миротворцев" и командование "миротворческим" контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в состав контингента ОДКБ "вошли наиболее подготовленные подразделения воздушно-десантных войск России, все они имеют реальный боевой опыт".

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности в стране и анонсировал начало вывода сил 13 января.

Подробнее о событиях в Казахстане можно почитать в статье Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

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Темы: РосcияКазахстан


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