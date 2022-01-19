Група євродепутатів хоче відвідати Україну з місією через нарощування військ РФ

Через нарощування Росією своїх військ біля кордонів України євродепутати з комітету з закордонних справ і з підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту хочуть відвідати Україну з місією зі збирання фактів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW, що має в своєму розпорядженні копію листа з проханням дозволити таку місію, надісланого новообраній президентці Європарламенту Роберті Метсолі головою комітету Девідом Макаллістером і керівницею підкомітету Наталі Луазо.

До місії, крім Макаллістера та Луазо, мають увійти ще сім євродепутатів. Вона запланована на 30 січня-2 лютого. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.

"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками", - йдеться у листі.

У ньому зазначається, що "ця атака на Україну також є атакою на Європейський союз".

Напередодні під час слухань у Страсбурзі як євродепутати, так і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосили, що ЄС повинен бути єдиним "у засудженні залякування Росією України та перед лицем спроб Росії підірвати європейську безпеку і демократію".

"Європарламент має ключову роль як у демонструванні нашої єдності перед лицем російської агресії, так і для того, аби донести нашу підтримку для найпотужнішої відповіді, якщо Росія вдасться до військових кроків проти України", - додали Макаллістер і Луазо.

На їхню думку, місія також продемонструє громадянам України солідарність Євросоюзу "в ці непевні часи".