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Группа евродепутатов хочет посетить Украину с миссией из-за наращивания войск РФ

Среда, 19 января 2022, 10:28

Из-за наращивания Россией своих войск у границ Украины евродепутаты из комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента хотят посетить Украину с миссией по сбору фактов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW, располагающая копией письма с просьбой разрешить такую ​​миссию, направленного новоизбранной президентке Европарламента Роберте Метсоле главой комитета Дэвидом Макаллистером и руководительницей подкомитета Натальей Луазо.

В состав миссии, помимо Макаллистера и Луазо, должны войти еще семь евродепутатов. Она намечена на 30 января-2 февраля. Разрешение на такую ​​миссию дает президиум Европарламента.

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"Срочность миссии вызвана продолжающимся наращиванием Россией войск в Украине и вокруг нее, а также дестабилизационным использованием гибридных атак на украинские правительственные институты, включая дезинформацию и кибератаки", - говорится в письме.

В нем отмечается, что "эта атака на Украину тоже является атакой на Европейский Союз".

Накануне во время слушаний в Страсбурге как евродепутаты, так и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметили, что ЕС должен быть единственным "в осуждении запугивания Россией Украины и перед попытками России взорвать европейскую безопасность и демократию".

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"Европарламент играет ключевую роль как в демонстрировании нашего единства перед лицом российской агрессии, так и для того, чтобы донести нашу поддержку для самого мощного ответа, если Россия прибегнет к военным шагам против Украины", - добавили Макаллистер и Луазо.

По их мнению, миссия также продемонстрирует гражданам Украины солидарность Евросоюза "в эти сомнительные времена".

Темы: Росcиявойна
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