США передали Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer

США передали Україні ще майже 1 мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Уряд США передав Україні ще майже мільйон доз вакцин Pfizer проти COVID-19. Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту "Омікрон" - йдеться у повідомленні посольства США в Україні на сторінці у Twitter.

The 🇺🇸 government provided nearly a million more doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 🇺🇦. This delivery by UNICEF through COVAX is part of a global effort and will help ensure Ukrainians have critical protection from the disease, especially with the spread of Omicron variant. pic.twitter.com/WmXoVP1U0F — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 19, 2022

Як відомо, наказом МОЗ від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старше 18 років, які отримали дві дози вакцини понад шість місяців тому. Для бустерної дози перевагу надають м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною було щеплено людину. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.