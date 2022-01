США передали Украине еще около миллиона доз вакцин Pfizer

США передали Украине еще около 1 миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Омикрон - говорится в сообщении посольства США в Украине на странице Twitter.

The 🇺🇸 government provided nearly a million more doses of the Pfizer COVID-19 vaccine to 🇺🇦. This delivery by UNICEF through COVAX is part of a global effort and will help ensure Ukrainians have critical protection from the disease, especially with the spread of Omicron variant. pic.twitter.com/WmXoVP1U0F