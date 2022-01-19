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Кулеба і Боррель обговорили пакет стримування Росії у разі подальшої ескалації

Середа, 19 січня 2022, 11:48

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем щодо ситуації з безпекою навколо України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Розмова відбулася на тлі дипломатичних зусиль України, США та ЄС задля запобігання подальшій ескалації з боку РФ та напередодні засідання Ради ЄС 24 січня.

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"Кожна країна Європейського Союзу має розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія - це проявити твердість і діяти єдиним фронтом з Україною", - сказав Кулеба.

Сторони обговорили комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовку жорстких санкцій ЄС проти РФ на випадок подальшої ескалації.

Боррель поінформував Кулебу про підсумки зустрічі міністрів закордонних справ ЄС минулого тижня та підтвердив, що в Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію.

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"Жозеп Боррель погодився, що однією з цілей Росії нині є саме внутрішня дестабілізація України, зокрема з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Глава європейської дипломатії запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну в цих сферах", - зазначили в МЗС.

Теми: Кулеба ДмитроСША
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