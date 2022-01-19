Кулеба и Боррель обсудили пакет сдерживания России в случае последующей эскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Разговор состоялся на фоне дипломатических усилий Украины, США и ЕС во избежание дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января.

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"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия - это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной", - сказал Кулеба.

Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

Боррель проинформировал Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел ЕС на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе господствует четкое понимание: только мощный пакет сдерживания остановит Россию.

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"Жозеп Боррель согласился, что одной из целей России сейчас является именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах", - отметили в МИД.