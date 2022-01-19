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Кулеба и Боррель обсудили пакет сдерживания России в случае последующей эскалации

Среда, 19 января 2022, 12:48

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем по ситуации с безопасностью вокруг Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Разговор состоялся на фоне дипломатических усилий Украины, США и ЕС во избежание дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января.

"Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия - это проявить жесткость и действовать единым фронтом с Украиной", - сказал Кулеба.

Стороны обсудили комплексный пакет сдерживания России, в частности, подготовку жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

Боррель проинформировал Кулебу об итогах встречи министров иностранных дел ЕС на прошлой неделе и подтвердил, что в Евросоюзе господствует четкое понимание: только мощный пакет сдерживания остановит Россию.

"Жозеп Боррель согласился, что одной из целей России сейчас является именно внутренняя дестабилизация Украины, в частности, с целью оказания негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Глава европейской дипломатии заверил в готовности ЕС и дальше поддерживать Украину в этих сферах", - отметили в МИД.

Темы: Кулеба ДмитрийСША


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