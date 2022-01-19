Захід та північ України притрусить сніжком

20 січня з північного заходу Європи в Україну переміститься холодний фронт, який зумовить на заході та півночі країни сніг та поривчастий вітер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр



Деталі: У ніч на четвер в Україні без опадів, удень 20 січня у західних, північних та Вінницькій областях невеликий сніг, у Карпатах та Закарпатті значний сніг та хуртовини, на решті території України без опадів.

Вночі у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях 10-17° морозу, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі 3-8 морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, в Одеській, Миколаївській областях та Криму 1-6° тепла; у Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 4-9° морозу.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, уранці та вдень у західних областях пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.



У Києві у ніч на четвер без опадів, 3-5° морозу, удень невеликий сніг, 1-3° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 січня найвища температура вдень була 6,1 тепла у 1952 році, найнижча вночі 26,5 морозу у 1907 та 2006 роках.



21 січня в Україні невеликий сніг, на дорогах ожеледиця вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, у південних та східних областях місцями 1-3° тепла. Вітер західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с.

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У Карпатах сніг, хуртовина, температура вночі та вдень 9-14° морозу.



У Києві у п'ятницю невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу. Вітер західний, 7-12 м/с, удень місцями пориви 15-20 м/с.