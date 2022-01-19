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Запад и север Украины притрусит снежком

Среда, 19 января 2022, 12:50
Фото pixabay.com

20 января с северо-запада Европы в Украину переместится холодный фронт, который обусловит на западе и севере страны снег и порывистый ветер.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ночь на четверг в Украине без осадков, днем ​​20 января в западных, северных и Винницкой областях небольшой снег, в Карпатах и ​​на Закарпатье сильный снег и метели, на остальной территории Украины без осадков.

Ночью в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях 10-17° мороза, днем ​​1-6° мороза, на остальной территории ночью 3-8 мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, в Одесской, Николаевской областях и Крыму 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​4-9° мороза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​в западных областях порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве в ночь на четверг без осадков, 3-5° мороза, днем ​​небольшой снег, 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура днем ​​была 6,1 тепла в 1952 году, самая низкая ночью 26,5 мороза в 1907 и 2006 годах.

21 января в Украине небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью 3-8° мороза, днем ​​0-5° мороза, в южных и восточных областях местами 1-3° тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах снег, метель, температура ночью и днем ​​9-14° мороза.

В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах гололедица, ночью 3-5° мороза, днем ​​1-3° мороза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

Темы: погода


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