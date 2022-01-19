У медзакладі Києва викрили корупційну схему: серед організаторів – ексзаступниця міністра

Правоохоронці викрили у столичному медзакладі протиправну схему збагачення за участі чинних та колишніх посадовців: вимагали хабарі з лікарів та фальсифікували свідоцтва про вакцинацію.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, столична поліція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Корупційна схема незаконного збагачення діяла в Київському міському дитячому діагностичному центрі.

Реклама:

Організувала її керівниця медзакладу. До схеми причетні також колишня радниця заступника голови КМДА і ексзаступниця міністра соціальної політики України.

Силовики не розкривають імен, але за даними джерела УП, йдеться про директорку центру Світлану Матвєєву, ексчиновницю КМДА Анну-Вікторію Воронцову та ексзаступницю міністра Олександру Чуркіну.

За попередньою інформацією, зловмисники займалися вимаганням коштів з практикуючих лікарів, а також підробкою свідоцтв про вакцинацію громадян від COVID-19.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з матеріалами слідства, 44-річна керівниця Київського дитячого діагностичного центру організувала схему, за якою підпорядковані їй лікарі щомісячно відраховували їй частину своєї заробітної плати для того, щоб продовжувати працювати у цій установі.

Розмір "данини" залежав від кількості робочих змін лікарів. У ході документування протиправної діяльності задокументовано вимагання та одержання вказаною посадовою особою грошових коштів від лікарів на суму 46 тисяч гривень. Після чергової передачі неправомірної вигоди у розмірі 30 тисяч керівницю затримали.

Крім цього встановлено, що група осіб, до складу якої входили вищезгадана керівник та один з лікарів цього медичного центру, колишня радниця заступника голови КМДА та ексзаступник міністра соціальної політики України, організували внесення до інформаційної системи "Helsi.me" завідомо неправдивих відомостей про вакцинацію громадян від COVID-19 без її фактичного проведення за грошову винагороду у розмірі 250 доларів США.

Так, двоє з учасників групи здійснювали пошук потенційних клієнтів та приймали від них замовлення, після чого передавали дані про замовників директору закладу охорони здоров’я, яка скеровувала відповідні списки лікарю.

Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

За оперативними даними СБУ, схема діяла понад 8 місяців.

На даний час на підставі ухвал суду силовики провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження.

фото сбу

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів громадян України, які підтверджують протиправну діяльність.

Прокуратура зауважує, що до початку проведення обшуку одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша - сховала вимкнений гаджет за шафою.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за частиною 3 статті 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, та частина 3 статті 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України.

Фігурантам оголошено підозри. За скоєння вказаних злочинів їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.