В медучреждении Киева разоблачили коррупционную схему: среди организаторов – эксзамминистра

Правоохранители разоблачили в столичном медучреждении противоправную схему обогащения с участием действующих и бывших чиновников: требовали взятки с врачей и фальсифицировали свидетельства о вакцинации.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Коррупционная схема незаконного обогащения действовала в Киевском городском детском диагностическом центре.

Реклама:

Организовала ее руководительница медучреждения. К схеме причастны также бывшая советница заместителя председателя КГГА и экс-замминистра социальной политики Украины.

Силовики не раскрывают имен, но по данным источника УП, речь идет о директоре центра Светлане Матвеевой, экс-чиновнике КГГА Анне-Виктории Воронцовой и экс-замминистре Александре Чуркиной.

По предварительной информации, злоумышленники занимались вымоганием средств с практикующих врачей, а также подделкой свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно материалам следствия, 44-летняя руководительница Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работу в этом учреждении.

Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей. В ходе документирования противоправной деятельности завиксировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тысяч руководительницу задержали.

Кроме этого установлено, что группа лиц, в состав которой входили вышеупомянутая руководитель и один из врачей этого медицинского центра, бывшая советница заместителя председателя КГГА и экс-замминистра социальной политики Украины, организовали внесение в информационную систему "Helsi.me" заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов США.

Так, двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказы, после чего передавали данные о заказчиках директору учреждения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".

По оперативным данным СБУ, схема действовала более 8 месяцев.

В настоящее время на основании определений суда силовики провели обыски по местам работы и проживанию фигурантов уголовного производства.

фото сбу

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, подтверждающих противоправную деятельность.

Прокуратура отмечает, что до начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато два уголовных производства: по части 3 статьи 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, и часть 3 статьи 368 – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам объявлены подозрения. За совершение указанных преступлений им грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.