Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В медучреждении Киева разоблачили коррупционную схему: среди организаторов – эксзамминистра

Среда, 19 января 2022, 11:57
В медучреждении Киева разоблачили коррупционную схему: среди организаторов – эксзамминистра
фото полиции

Правоохранители разоблачили в столичном медучреждении противоправную схему обогащения с участием действующих и бывших чиновников: требовали взятки с врачей и фальсифицировали свидетельства о вакцинации.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Коррупционная схема незаконного обогащения действовала в Киевском городском детском диагностическом центре.

Реклама:

Организовала ее руководительница медучреждения. К схеме причастны также бывшая советница заместителя председателя КГГА и экс-замминистра социальной политики Украины.

Силовики не раскрывают имен, но по данным источника УП, речь идет о директоре центра Светлане Матвеевой, экс-чиновнике КГГА Анне-Виктории Воронцовой и экс-замминистре Александре Чуркиной.

По предварительной информации, злоумышленники занимались вымоганием средств с практикующих врачей, а также подделкой свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно материалам следствия, 44-летняя руководительница Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работу в этом учреждении.

Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей. В ходе документирования противоправной деятельности завиксировано вымогательство и получение указанным должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тысяч руководительницу задержали.

Кроме этого установлено, что группа лиц, в состав которой входили вышеупомянутая руководитель и один из врачей этого медицинского центра, бывшая советница заместителя председателя КГГА и экс-замминистра социальной политики Украины, организовали внесение в информационную систему "Helsi.me" заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов США.

Так, двое из участников группы осуществляли поиск потенциальных клиентов и принимали от них заказы, после чего передавали данные о заказчиках директору учреждения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".

По оперативным данным СБУ, схема действовала более 8 месяцев.

В настоящее время на основании определений суда силовики провели обыски по местам работы и проживанию фигурантов уголовного производства.

 
фото сбу

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины, подтверждающих противоправную деятельность.

Прокуратура отмечает, что до начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато два уголовных производства: по части 3 статьи 362 - несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, и часть 3 статьи 368 – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам объявлены подозрения. За совершение указанных преступлений им грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: КиевкоррупцияпрокуратураСБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Убийство добровольца "Свободы": двух обвиняемых взяли под стражу
Фонд гарантирования с 18 попытки продал столичный ТРЦ "Магеллан"
Последние новости
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
Все новости...
Реклама: