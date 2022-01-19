У ЄС немає єдності у питанні санкцій проти Росії через Україну – ЗМІ

Країни ЄС розділилися у питанні того, які саме дії Росії проти України мають потягнути за собою масштабні санкції.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чиновників, знайомих з дискусіями в ЄС, пише "Європейська правда".

Як зазначається, кібератака на український уряд минулого тижня виявила широку невизначеність в ЄС щодо зобов’язань покарати Москву за подальшу агресію проти Києва.

ЄС разом із США та Британією попередив, що Росія у разі нападу на Україну зіткнеться з санкціями, які спричинять "масштабні наслідки та тяжкі витрати".

Але країни ЄС не погоджуються з приводу того, який масштаб нападу має бути для запровадження санкцій. Деякі стверджують, що так звані гібридні атаки, такі як розгортання кібер-зброї або фейковий напад, можуть не відповідати порогу запровадження санкцій.

Один з чиновників сказав, що неформальні переговори минулого тижня, організовані Францією, прояснили розбіжності.

"Не було жодної згоди щодо того, що означає агресія, і дуже великі розбіжності між державами. Дехто хоче, щоб були включені усі види гібридних дій, інші вважають, що лише повного вторгнення [достатньо, щоб запустити санкції]", – сказав один із учасників переговорів.

"Ми досягли єдності щодо необхідності відповіді на російську атаку, але зараз нам не вистачає того, як слід визначати російську атаку", – додав він.

Офіційні особи з усього ЄС продовжують переговори з цього питання напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок.

"Визначити, що означає "коли щось станеться", зараз є найбільшим питанням. У нас немає системи автоматичного застосування санкцій . . . Як зараз, все буде залежати від політичних настроїв", — сказав інший співрозмовник Financial Times.

Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС зустрілися у Франції, коли сталася кібератака на Україну. Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, заявив після неформальної зустрічі, що ЄС має відповісти на російську агресію "обмежувальними заходами, які будуть прийняті у координації з нашими партнерами".