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В ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за Украины – СМИ

Среда, 19 января 2022, 12:12
В ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за Украины – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Страны ЕС разделились в вопросе того, какие именно действия России против Украины должны повлечь за собой масштабные санкции.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с дискуссиями в ЕС, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, кибератака на украинское правительство на прошлой неделе проявила широкую неопределенность в ЕС по поводу обязательств наказать Москву за дальнейшую агрессию против Киева.

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ЕС вместе с США и Британией предупредил, что Россия в случае нападения на Украину столкнется с санкциями, которые повлекут за собой "масштабные последствия и тяжелые расходы".

Но страны ЕС не согласны с тем, какой масштаб нападения должен быть для введения санкций. Некоторые утверждают, что так называемые гибридные атаки, такие как развертывание кибер-оружия или фейковое нападение, могут не соответствовать порогу введения санкций.

Один из чиновников сказал, что неформальные переговоры на прошлой неделе, организованные Францией, прояснили разногласия.

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"Не было никакого согласия на то, что означает агрессия, и есть очень большие разногласия между государствами. Некоторые хотят, чтобы были включены все виды гибридных действий, другие считают, что только полного вторжения [достаточно, чтобы запустить санкции]", – сказал один из участников переговоров.

 "Мы достигли единства относительно необходимости ответа на российскую атаку, но сейчас нам не хватает того, как следует определять российскую атаку", - добавил он.

Официальные лица со всего ЕС продолжают переговоры по этому вопросу в преддверии встречи министров иностранных дел в понедельник.

"Определить, что значит "когда что-нибудь произойдет", сейчас является самым большим вопросом. У нас нет системы автоматического применения санкций. . . Как и сейчас все будет зависеть от политических настроений", — сказал другой собеседник Financial Times.

На прошлой неделе министры иностранных дел ЕС встретились во Франции, когда произошла кибератака на Украине. Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, заявил после неформальной встречи, что ЕС должен ответить на российскую агрессию "ограничительными мерами, которые будут приняты в координации с нашими партнерами".

Темы: ЕСсанкцииРосcияУкраинаоружие
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