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Блінкен у Києві: Путін може вжити агресивних дій у "дуже короткі терміни"

Середа, 19 січня 2022, 13:45

Виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Водночас Блінкен сказав, що він дуже сподівається на дотримання Росією дипломатичного та мирного шляху.

"Як ви всі дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", - заявив глава американської дипломатії.

За його словами, нарощування російської присутності відбувалося "без причин".

"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил у дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткі терміни, вжити подальших агресивних дій проти України", - сказав Блінкен.

За його словами, дії Росії привернули увагу Вашингтона, а також його союзників у Європі та за її межами.

Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у середу.

Потім у Берліні він зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, та із Трансатлантичним чотирикутником - це формат, у якому беруть участь США, Британія, Франція та Німеччина.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блікен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

У вівторок Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік - 2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Теми: СШАРосія
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