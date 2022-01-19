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Блінкен у Києві: Путін може вжити агресивних дій у "дуже короткі терміни"

Середа, 19 січня 2022, 12:45

Виступаючи перед дипломатами в посольстві США в Києві, держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Водночас Блінкен сказав, що він дуже сподівається на дотримання Росією дипломатичного та мирного шляху.

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"Як ви всі дуже добре знаєте, останні пару місяців ми приділяли пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил, яке ми спостерігали поблизу українського кордону", - заявив глава американської дипломатії.

За його словами, нарощування російської присутності відбувалося "без причин".

"Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил у дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткі терміни, вжити подальших агресивних дій проти України", - сказав Блінкен.

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За його словами, дії Росії привернули увагу Вашингтона, а також його союзників у Європі та за її межами.

Блінкен зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у середу.

Потім у Берліні він зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, та із Трансатлантичним чотирикутником - це формат, у якому беруть участь США, Британія, Франція та Німеччина.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блікен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

У вівторок Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік - 2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

Теми: СШАРосія
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