Блинкен в Киеве: Путин может предпринять агрессивные действия в "очень короткие сроки"

Выступая перед дипломатами в посольстве США в Киеве, госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент России Владимир Путин может дать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

В то же время Блинкен сказал, что он очень надеется на соблюдение Россией дипломатического и мирного пути.

Реклама:

"Как вы все хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы", - заявил глава американской дипломатии.

По его словам, наращивание российского присутствия происходило "без причин".

"Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины", - сказал Блинкен.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в среду.

Затем в Берлине он встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, а также с Трансатлантическим четырехугольником - это формат, в котором участвуют США, Британия, Франция и Германия.

После внепланового визита в Киев и Берлин Бликен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

Во вторник Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.