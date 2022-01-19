Зеленський зустрівся з Блінкеном
Середа, 19 січня 2022, 13:52
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном.
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Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку США.
Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде".
Нагадаємо: Блінкен прибув до України 19 січня.
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Українська правда