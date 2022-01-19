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Зеленський зустрівся з Блінкеном

Середа, 19 січня 2022, 14:52
фото: пресслужба Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном.

Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку США.

Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде".

Нагадаємо: Блінкен прибув до України 19 січня.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСША
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