Зеленський зустрівся з Блінкеном

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном.

Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну підтримку та підтримку у сфері безпеки з боку США.

Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде".

Нагадаємо: Блінкен прибув до України 19 січня.