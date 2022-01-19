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Зеленский встретился с Блинкеном

Среда, 19 января 2022, 13:52
Зеленский встретился с Блинкеном

Президент Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном.

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Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности со стороны США.

Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет.

Напомним: Блинкен прибыл в Украину 19 января.

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Украинская правда
Темы: ЗеленскийСША
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