Зеленский встретился с Блинкеном

Президент Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном.

Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности со стороны США.

Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет.

Напомним: Блинкен прибыл в Украину 19 января.