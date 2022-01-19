Зеленский встретился с Блинкеном
Среда, 19 января 2022, 14:52
Президент Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном.
Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую поддержку и поддержку в сфере безопасности со стороны США.
Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет.
Напомним: Блинкен прибыл в Украину 19 января.
Украинская правда