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В МЗС РФ зменшили рівень вимог щодо нерозширення НАТО

Середа, 19 січня 2022, 15:54
РЯБКОВ, ТАСС

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія готова розглянути або відкликання формули бухарестського саміту, за якою Україна і Грузія стануть членами НАТО, або зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до НАТО.

Про це він сказав на майданчику дискусійного клубу "Валдай", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключена, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов'язання в юридично зобов'язувальній формі , що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію", - сказав Рябков.

За його словами, Росія звертатиметься до відповідальності Сполучених Штатів, "щоб вони дивилися, що для них пріоритетніше: європейська безпека або якісь самі по собі ущербні ідеї", що призвели до нинішньої кризи.

За його словами, Росія зробить все можливе, щоб дипломатичними шляхами припинити продовження інтеграції України в НАТО.

"Ми бачимо загрозу в тому, що Україна стає все більш інтегрованою в НАТО, навіть без набуття формального статусу члена організації. Це те, що знаходиться в центрі інтересів безпеки Росії. Ми зробимо все можливе для того, щоб звернути цю ситуацію назад, ребалансувати цю ситуацію з дипломатичних каналів. І проєкти документів, які були запропоновані США, - це саме той шлях, яким треба піти для дипломатичного рішення", - сказав Рябков.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також  - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

Теми: НАТОРосія
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