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В МИД РФ снизили уровень требований по нерасширению НАТО

Среда, 19 января 2022, 15:54
РЯБКОВ, ТАСС

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть либо отзыв формулы Бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Об этом он сказал на площадке дискуссионного клуба "Валдай", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал Рябков.

По его словам, Россия будет обращаться к ответственности Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи", которые привели к нынешнему кризису.

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы по дипломатическим путям прекратить продолжение интеграции Украины в НАТО.

"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без обретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, по которому нужно пойти для дипломатического решения", - сказал Рябков.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения из США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: НАТОРосcия


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