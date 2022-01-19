Генсек НАТО поговорив із Зеленським через російську загрозу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши рішучу підтримку на тлі російської загрози.

Про це Столтенберг повідомив у своєму офіційному Twitter-акаунті, пише "Європейська правда".

"Поговорив із президентом Зеленським, щоб висловити рішучу підтримку України з боку НАТО перед російською загрозою. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", - зазначив генсек Альянсу.

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Президент Зеленський зазначив, що у розмові йшлося про можливу участь України у мадридському саміті НАТО.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

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Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі