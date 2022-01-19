Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО поговорил с Зеленским из-за российской угрозы

Среда, 19 января 2022, 15:31
Генсек НАТО поговорил с Зеленским из-за российской угрозы
ЗЕЛЕНСКИЙ и СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: ОП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив решительную поддержку на фоне российской угрозы.

Об этом Столтенберг сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украине со стороны НАТО перед российской угрозой. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - отметил генсек Альянса.

Реклама:

Президент Зеленский отметил, что речь шла о возможном участии Украины в мадридском саммите НАТО.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

ВИДЕО ДНЯ

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: ЗеленскийНАТОвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Еще два судна успешно прошли по временному "зерновому коридору" – Зеленский
Зеленский: Мы защитили Одессу от уничтожения и вернем ей безопасность
Зеленский: Не будет многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто ставил себя выше закона
Последние новости
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
Все новости...
Реклама: