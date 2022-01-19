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Генсек НАТО поговорил с Зеленским из-за российской угрозы

Среда, 19 января 2022, 16:31
ЗЕЛЕНСКИЙ и СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО: ОП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, выразив решительную поддержку на фоне российской угрозы.

Об этом Столтенберг сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет "Европейская правда".

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украине со стороны НАТО перед российской угрозой. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - отметил генсек Альянса.

Президент Зеленский отметил, что речь шла о возможном участии Украины в мадридском саммите НАТО.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также - что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: ЗеленскийНАТОвойнаРосcия


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