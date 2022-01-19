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Під виглядом інвестування у "крипту" банда обікрала людей на мільйони

Середа, 19 січня 2022, 17:40
фото правоохоронців

У Києві затримали учасників злочинної групи у складі 7 осіб, які під виглядом інвестування у криптовалюту організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян та викрали близько 3 мільйонів гривень.

Джерело: Нацполіція, Київська міська прокуратура

Деталі: Починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку криптовалюти, а саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

Однак після одержання коштів послуги "інвесторам" не надавалися, а клієнтів блокували.

Попередньо встановлено, що банда ошукала людей на 3 мільйони гривень.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

 

Українська правда
Теми: Київкриптовалютаполіціягроші
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