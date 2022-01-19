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Під виглядом інвестування у "крипту" банда обікрала людей на мільйони

Середа, 19 січня 2022, 16:40
Під виглядом інвестування у крипту банда обікрала людей на мільйони
фото правоохоронців

У Києві затримали учасників злочинної групи у складі 7 осіб, які під виглядом інвестування у криптовалюту організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян та викрали близько 3 мільйонів гривень.

Джерело: Нацполіція, Київська міська прокуратура

Деталі: Починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку криптовалюти, а саме її купівлі за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.

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Крім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за начебто подальше виведення зароблених грошових коштів.

Для створення показової уяви про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому кол-центр та на створених сторінках у соцмережі демонстрували ролики, у яких розповідали про успіхи в роботі з інвесторами.

Таким чином учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта при цьому становив 11 тис. гривень.

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Однак після одержання коштів послуги "інвесторам" не надавалися, а клієнтів блокували.

Попередньо встановлено, що банда ошукала людей на 3 мільйони гривень.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

 

Українська правда
Теми: Київкриптовалютаполіціягроші
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