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Под видом инвестирования в "крипту" банда обворовала людей на миллионы

Среда, 19 января 2022, 16:40
Под видом инвестирования в крипту банда обворовала людей на миллионы
фото силовиков

В Киеве задержаны участники преступной группы в составе 7 человек, которые под видом инвестирования в криптовалюту организовали схему мошеннического завладения средствами граждан и похитили около 3 миллионов гривен.

Источник: Нацполиция, Киевская городская прокуратура

Детали: Начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке криптовалюты, а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

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Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. гривен.

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Однако после получения средств услуги инвесторам не предоставлялись, а клиентов блокировали.

Предварительно установлено, что банда обманула людей на 3 миллиона гривен.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Украинская правда
Темы: Киевкриптовалютаполицияденьги
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